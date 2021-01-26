İstanbul'a kar mı geliyor? İstanbul'a kar hangi gün yağacak?

Meteoroloji'den yapılan son uyarılara göre Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçecek.

Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı kaydedildi.

Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 16°C olacak.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve İstanbul'da beklenen kar yağışının çarşamba günü gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da 27 Ocak Çarşamba günü en düşük sıcaklık 4 °C'yi bulurken en yüksek sıcaklık ise 5 °C olacak Perşembe günü ise en düşük sıcaklık 0 °C olacak. En yüksek sıcaklık 4 °C'yi bulacak.

29 Ocak Cuma İstanbul'de en düşük sıcaklık 2 °C en yüksek sıcaklık ise 10 °C

