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İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı!

İstanbul için beklenen kar yağışı haberi geldi. Türkiye'de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Trakya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. İşte il il hava durumu...

GÜNDEM 11.01.2021, 07:28
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı!
Meteoroloji'den yapılan hava durumu son tahminlerine göre Türkiye, yarından itibaren soğuk, yağışlı ve kar yağışlı hava sistemlerinin etkisi altına girecek.
Kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar, Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu ülkemizde, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Ayrıca Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçecek.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülecek.
Hava sıcaklığı ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli16°CİSTANBUL Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18°CKIRKLARELİ Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli 16°C SAKARYA Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25°C
Ege Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu 18°CDENİZLİ Parçalı bulutlu 20°C İZMİR Parçalı ve zamanla çok bulutlu 22°CMANİSA Parçalı ve çok bulutlu 22°C
Akdeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
ADANA Parçalı ve az bulutlu 21°CANTALYA Parçalı ve az bulutlu 19°CHATAY Parçalı ve az bulutlu 18°CISPARTA Parçalı ve az bulutlu 15°C
İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek.
ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 17°CÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı16°CESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 18°CKONYA Parçalı ve çok bulutlu 18°C
Batı Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18°CDÜZCE Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 23°CKASTAMONU Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı, il geneli akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14°CZONGULDAK Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18°C
Çok bulutlu, doğusu ile Samsun çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA Parçalı ve çok bulutlu 18°CRİZE Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14°CSAMSUN Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı18°CTRABZON Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15°C
Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu 4°CKARS Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı-1°CMALATYA Parçalı ve az bulutlu 4°CVAN Parçalı ve az bulutlu 7°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR Az bulutlu ve açık 15°CGAZİANTEP Az bulutlu ve açık 17°CSİİRT Az bulutlu ve açık 13°CŞANLIURFA Az bulutlu ve açık 18°C
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