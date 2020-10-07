İstanbul'a bir uyarı daha! Sel, yıldırım, dolu ve hortum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege için turuncu uyarı yapıldı ve saat de verildi. Yarın 08.00 itibarıyla Trakya, İstanbul, balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Yağışın cuma günü saat 03.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yine yarın sabah 09.00 itibarıyla Kütahya ve Manisa çevreleriyle İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağnak ve dolu yağışı beklendiği duyuruldu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da iki bölgede yaşayan vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyardı.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,⏰ Yarın sabah saatlerinden itibaren,?Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic. twitter.com/mAOgZmEDQz



⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,⏰ Yarın sabah saatlerinden itibaren,?Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic. twitter.com/mAOgZmEDQz — A F A D (@AFADBaskanlik) October 7, 2020

