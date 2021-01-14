İstanbul'a beklenen kar geliyor! İşte beklenen tarih

Valilik'ten yapılan açıklamada, cumartesi günü karla karışık yağacak yağmurun akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakması beklendiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin sitesinden yapılan açıklamada, havanın yarın ve cuma günü aralıklı yağmurlu geçmesi beklendiği, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışlı geçmesi tahmin edildiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerinde de İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olacağı belirtilmişti. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışının Pazartesi gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

