Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını, Türkiye'de etkisini yeniden artırırken, İstanbul'da şehir merkezinde oturan bazı kişiler daha güvenli olduğu gerekçesiyle kentteki köylerine gitmişlerdi.



Koronavirüs nedeniyle şehir merkezine dönmek istemediklerini belirten vatandaşlar, bu kışı köylerinde geçirecek. Vatandaşların kaldıkları köy, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'a 50 kilometre uzaktaki köyde kendilerini izole ettiler.



Vatandaşların ayrılmak istemedikleri Bozhane Köyü, İstanbul merkezine 50 km, Beykoz ilçesine 21 km uzaklıkta yer alan ve 16. yüzyılda kurulduğu düşünülen köyün, tarihi Bozhanlı Türklerine dayanıyor. Dört tarafı ormanlarla çevrili olan bu şirin köyde, halk geçimlerini odunculuk, hayvancılık ve tarımla sağlıyor. Eski zamanlardan kalan binalar ve modern binalar ile harmanlanmış olan Bozhane Köyü, toplamda 150 haneyi içerisinde barındırıyor. Öte yandan Bozhane köyü drone ile havadan görüntülendi.



İstanbullu vatandaşların köyde kendini iyi hissettiklerini belirten köy muhtarı Evren Önal, “Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız, tarım, hayvancılık ve odunculuk ile hayatlarını devam ettiriyorlar. Köyümüz 152 hane yaklaşık 800 kişi yaşıyor. Yazın ve malum bildiğiniz korona virüs nedeniyle vatandaşlarımız burada kendilerini güvende hissettikleri için köye geldiler. İkamet adresi köyde olan ve olmayan vatandaşlarımız salgın hastalık nedeniyle anadan, atadan, babadan miras kalan evlerine yerleşerek 6 aydır köyde yaşıyorlar” diye konuştu.



Korona virüsü nedeniyle kışı köyde geçireceklerini belirten Ali Acar, “Ben normal şartlarda Üsküdar’da oturuyorum. Köyümüze yazdan yaza geliyorduk. Bu yılda köyümüze geldik ama bu yıl evimize dönmeyerek kışı burada geçireceğiz. Ne yapalım İstanbul’da korona virüs var, sokağa çıkamayız. Burada yine kapının önünde uğraşır bir şeyler yaparız” diye konuştu.

