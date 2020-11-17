İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş Vaniköy Camii açıklaması

Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'nin aslına uygun şekilde restore edilmesi için İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında cami bahçesinde protokol imzalandı.

Yangın sonrası, camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu'nun Valiliği arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiğini aktaran Yerlikaya, "Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Yangınının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporunda "Elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi" tespiti yapılmıştı.

