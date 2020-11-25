İstanbul Valisi duyurdu: Ayasofya'da restorasyon çalışmaları bitti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliği #YİKOP tarafından #Ayasofya'da 2012'de başlatılan #restorasyon ve #konservasyon çalışmaları tamamlanarak kurulan iskele kaldırıldı. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı."



