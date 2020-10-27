İstanbul Valiliği’nin açıklamalarına CHP'den yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüs toplantılarına dahil edilmediğini hatırlatarak İstanbul Valiliği’ni eleştirmişti. İstanbul Valiliği’nden de Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilişkin açıklama gelmişti. CHP, valiliğin açıklamalarına yanıt verdi.



CHP tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“ Covid-19 salgının en hızlı ve kaygı verici şekilde artış gösterdiği İstanbul'da, sürecin değerlendirilmesi amacıyla 22 Ekim 2020 tarihinde yapılan toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi, salgın ve kent yönetimi açısından talihsiz bir durum oluşturmuştur. Toplumun tüm kesimleri bu tabloyu eleştirmiş ve çeşitli yöntemlerle tepkilerini ifade etmiştir. Bir ilin en üst mülki amiri validir. Kentin bütününü ilgilendiren bir toplantının katılımcıları konusunda, valiliğin bilgisi ve onayının olmaması; devlet yönetimi ile bağdaşır bir durum değildir.”



Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

“Sayın Genel Başkanımız, Grup toplantısında; yapılan yanlışı eleştirmiş, söz konusu toplantı ile ilgili İstanbul Valisi'nin sorumluluğuna dikkat çekmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, eleştiriler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği yönündeki açıklaması da bu yanlışlığı giderme çabası olduğu açıktır. Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'un tümünü ilgilendiren bir konuda, kent yönetimi ile ilgili birçok sorumluluğu bulunan seçilmiş en üst yöneticisinin davet edilmemesinde; bir şehrin valisinin ‘görmedim-duymadım-bilmiyorum' deme lüksü yoktur.”

