İstanbul Valiliği'nden gözaltı açıklaması

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası İstanbul Kadıköy'de protestoda gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin serbest bırakıldığını duyurdu.

Valilik ayrıca dün Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan ve dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen; (E.D.A), (A.D.A), (M.H), (U.B.Ç), (V.Ç.A), (H.Y), (H.S), (G.T), (R.D), (R.Ö) ve (A.Ö) isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulanmıştır.

02 Şubat 2021 Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir.

Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir."

