İstanbul Valiliğinden gözaltı açıklaması
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde toplam 159 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
GÜNDEM 02.02.2021, 01:12
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İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."
" Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."
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