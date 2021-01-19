İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla kapanacak yolları ve alternatif güzergahları bildirdi.
GÜNDEM 19.01.2021, 03:24
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi), Şafak Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak ve Zafer Sokak Şişli istikametindeki yollar trafiğe kapatılacak.
Alternatif yol güzergahının da yer aldığı açıklamada, Taksim'den gelen akımın Vali Konağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.
Alternatif yol güzergahının da yer aldığı açıklamada, Taksim'den gelen akımın Vali Konağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.
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