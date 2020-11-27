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İstanbul Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

İstanbul Üniversitesi 163 kişilik sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Alınacak kadrolar da belli oldu... İşte sözleşmeli personel olarak alınacak kadrolar...

GÜNDEM 27.11.2020, 14:29
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi 163 kişilik sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr'de yayımlanan personel ilanında başvuru koşulları açıklandı.
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel olarak alacağı meslek grupları ise belli oldu.
Buna göre hemşire, ebe, tıbbi sekreter, tıbbi laboratuvar, elektronörofizyoloji, radyoloji, çocuk gelişimi, laborant ve röntgen teknisyeni kadrolarına alınacak.
Personeller 2020  KPSS  (B) gurubu  puan  sırasına göre istihdam edilecek.
1-Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4-Başvuracak Önlisans ve Lisans Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Önlisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi'nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel  olarak  çalışmakta  iken  istifaen  görevinden  ayrılarak  sözleşmesi  feshedilenler;  fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6-İstanbul'da kamet ediyor olmak.
Adayların, ilanın gazetede yayımlandıktan 15 gün içinde  www.istanbulc.edu.tr  ve  https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki  Başvuru  Formunu eksiksiz  doldurmaları gerekiyor
Adaylar doldurdukları belgelerle birlikte  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen müracaat  edecekler.
Müracaat  sonunda  adayların  beyan  ettikleri  Kamu  Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından tarafından teyit edilecek.
Gerçeğe aykırı   beyanda   bulunan   adayların   müracaatları   kabul   edilmeyecek   ve   haklarında   Genel Hükümlere  göre  işlem  yapılacaktır. 
Sadece  bir  pozisyon  için  aranılan  nitelik  kodu  belirtilerek başvuru  yapılacaktır. 
Birden  fazla  başvuru  yapıldığı  takdirde  her  iki  başvuru  da  geçersiz sayılacaktır.
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Fotoğraflı Başvuru formu
* Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
* Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
* KPSS sınav sonuç belgesi
* İkametgah Belgesi (e Devletten veya Nüfus Müdürlüklerinden)
Başvurular  Komisyon  tarafından  değerlendirildikten  sonra  sonuçlar  en  geç  7  iş  günü içinde   www.istanbulc.edu.tr   ile   https://personel.istanbulc.edu.tr/   adresinde   yayınlanacaK.
 Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekiyor.
Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacak.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanları başvuruları iptal edilecek. Sözleşmeleri fesih edilecek. 
Atanmaya  hak  kazandığı  halde  belirtilen sürede  istenilen  evrakları teslim   etmeyen   adaylar   hakları yanacak. 
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