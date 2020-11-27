İstanbul Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

İstanbul Üniversitesi 163 kişilik sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr'de yayımlanan personel ilanında başvuru koşulları açıklandı.

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel olarak alacağı meslek grupları ise belli oldu.

Buna göre hemşire, ebe, tıbbi sekreter, tıbbi laboratuvar, elektronörofizyoloji, radyoloji, çocuk gelişimi, laborant ve röntgen teknisyeni kadrolarına alınacak.

Personeller 2020 KPSS (B) gurubu puan sırasına göre istihdam edilecek.

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Başvuracak Önlisans ve Lisans Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Önlisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi'nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6-İstanbul'da kamet ediyor olmak.

Adayların, ilanın gazetede yayımlandıktan 15 gün içinde www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor

Adaylar doldurdukları belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edecekler.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından tarafından teyit edilecek.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır.

Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Fotoğraflı Başvuru formu

* Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

* Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

* KPSS sınav sonuç belgesi

* İkametgah Belgesi (e Devletten veya Nüfus Müdürlüklerinden)

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaK.

Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekiyor.

Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanları başvuruları iptal edilecek. Sözleşmeleri fesih edilecek.

Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar hakları yanacak.

