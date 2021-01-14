İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte branşları...

İstanbul Üniversitesi'nce verilen Basın İlan Kurumu ilanına göre Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Personel ilanı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlandı.

İlana göre; sözleşmeli bilişim personeli için başvurular 14-28 Ocak tarihlerinde elden olarak yapılacak.



