İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesine verdiği ilanda 22 sözleşmeli alınacağını duyurdu.
GÜNDEM 06.01.2021, 10:41
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İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesine ilan verdi.
Yayınlanan ilana göre; perfüzyonist, laboratuvar, röntgen teknisyeni gibi branşalarda 22 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.
Yayınlanan ilana göre; perfüzyonist, laboratuvar, röntgen teknisyeni gibi branşalarda 22 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.
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