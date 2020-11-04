İstanbul trafiğinde son durum: Durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İBB'nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.53 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.

