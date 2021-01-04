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İstanbul Ticaret Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilan metninde başvuru şartlarına ilişkin detaylar açıklandı.
GÜNDEM 04.01.2021, 10:27
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alacağını duyurdı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda adaylarda bulunması gereken şartlarla birlikte başvuru yeri ve şekline ilişkin detaylara da yer verildi.
Başvuru şartlarında, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır." ifadesi yer aldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda adaylarda bulunması gereken şartlarla birlikte başvuru yeri ve şekline ilişkin detaylara da yer verildi.
Başvuru şartlarında, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır." ifadesi yer aldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız
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