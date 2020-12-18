Son Dakika
İstanbul tarihi internet ortamında erişime açıldı
İSAM ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür A.Ş. ortaklığı ile hazırlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi isimli proje online ortamda da erişime açıldı.
GÜNDEM 18.12.2020, 13:08
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ iş birliğiyle okurlarla buluşan "Antik Çağ'dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi" adlı eserin, Türkçe ve İngilizce versiyonları online olarak kullanıma sunuldu. Eserin içeriği Türkçe olarak "istanbultarihi.ist" adresinden, İngilizce olarak da "istanbultarihi.ist/en" adresinden okunabilecek.
2012 sonlarında başlatılan proje çerçevesinde tematik olarak hazırlanan topografya, mimari, dini ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı, 363 makaleden oluşan eserin Türkçe versiyonu 2015 yılı içerisinde basıldı.
Toplam 10 cilt, 5 bin 320 sayfadan oluşan eserde, harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 4 bin civarında görsel malzeme kullanıldı. Eserin İngilizce tercümesi ise 2019 yılında tamamlandı.
Şehrin bütün tarihi dönemlerini ele alan, bu anlamda da alanındaki en hacimli ve kapsamlı bir çalışma özelliğine sahip olan eserde, İstanbul'un Antik Çağ'daki ilk yerleşiminden bugüne kadar "şehir" oluşunu merkeze alarak dünya şehirleri içindeki yerinin tayin edilmesi ve İstanbul'a dair akademik araştırmaların bir hülasasının sunulması amaçlandı.
Eserin içeriği Türkçe olarak "istanbultarihi.ist" adresinden, İngilizce olarak da "istanbultarihi.ist/en" adresinden okunabilecek.
2012 sonlarında başlatılan proje çerçevesinde tematik olarak hazırlanan topografya, mimari, dini ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı, 363 makaleden oluşan eserin Türkçe versiyonu 2015 yılı içerisinde basıldı.
Toplam 10 cilt, 5 bin 320 sayfadan oluşan eserde, harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 4 bin civarında görsel malzeme kullanıldı. Eserin İngilizce tercümesi ise 2019 yılında tamamlandı.
Şehrin bütün tarihi dönemlerini ele alan, bu anlamda da alanındaki en hacimli ve kapsamlı bir çalışma özelliğine sahip olan eserde, İstanbul'un Antik Çağ'daki ilk yerleşiminden bugüne kadar "şehir" oluşunu merkeze alarak dünya şehirleri içindeki yerinin tayin edilmesi ve İstanbul'a dair akademik araştırmaların bir hülasasının sunulması amaçlandı.
Eserin içeriği Türkçe olarak "istanbultarihi.ist" adresinden, İngilizce olarak da "istanbultarihi.ist/en" adresinden okunabilecek.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü