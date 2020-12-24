İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin kitapçıkları TBMM’de dağıtıldı
TBMM’de milletvekillerine bir dernek tarafından gönderilen İstanbul Sözleşmesi karşıtı kitapçıklar dağıtıldı.
GÜNDEM 24.12.2020, 10:02
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TBMM’de milletvekillerine bir dernek tarafından gönderilen İstanbul Sözleşmesi karşıtı kitapçıklar dağıtıldı.“İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun iptal edilsin. "Erkeklere negatif ayrımcılığa son verilsin” başlıklı kitapçıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerine dağıtıldı.Bir dernek tarafından gönderildiği öğrenilen kitapçıkta, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına destek bildirisi yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin milli güvenlik sorunu haline geldiği belirterek, 6284 sayılı kanunun alile hukukundaki sorunların ana kaynağı olarak ifade ediliyor. Kitapçıkta, resimlerle ve grafiklerle açıklama yapılıyor. Aile Koruma Kanunu eleştirilerek, feminizm ana hatlarıyla anlatılıyor ve İstanbul Sözleşmesi’nin neden iptal edilmesi gerektiği anlatılıyor.
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