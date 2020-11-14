İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 14.11.2020, 00:29
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15’i muvazzaf, 45’i ihraç askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Kasım’da İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzafın da arasında bulunduğu 61 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18’i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26’sı tutuklanırken, 17’si adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15’i muvazzaf, 45’i ihraç askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Kasım’da İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzafın da arasında bulunduğu 61 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18’i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26’sı tutuklanırken, 17’si adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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