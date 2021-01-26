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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonundan çok sayıda gözaltı yapıldı.
GÜNDEM 26.01.2021, 08:54
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen, iş adamlarının da aralarında bulunduğu 36 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.
Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.
Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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