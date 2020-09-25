İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonun FETÖ’nün akademisyenlerine yönelik olduğu öğrenildi.
GÜNDEM 25.09.2020, 07:48
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunanların da olduğu 76 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak, akademisyen mahrem yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesi sonucu sabaha karşı operasyon yapıldı.
Sabah saat 06:00’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 71 kişi üzerinde gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonlardan bir adreste Esenler ilçesine yönelik yapıldı. Fatih Mahallesi 247. Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren emniyet ekipleri, adreste doktor olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına aldı. Binaya giren polis ekiplerinin şüphelinin bulunduğu dairede arama yaptıktan sonra şahsı polis merkezine götürdü.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak, akademisyen mahrem yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesi sonucu sabaha karşı operasyon yapıldı.
Sabah saat 06:00’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 71 kişi üzerinde gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonlardan bir adreste Esenler ilçesine yönelik yapıldı. Fatih Mahallesi 247. Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren emniyet ekipleri, adreste doktor olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına aldı. Binaya giren polis ekiplerinin şüphelinin bulunduğu dairede arama yaptıktan sonra şahsı polis merkezine götürdü.
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