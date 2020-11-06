İstanbul Maratonuna sayılı günler kaldı! Yola çıkacaklar dikkat...



Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip ve Altın Kategori’de yer alan NKolay İstanbul Maratonu 8 Kasım Pazar günü koşulacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 42. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen maraton tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştirilecek. Maraton tarihinde bir de ilk yaşanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından ilk kez N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek olan ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu 8 Kasım pazar günü geçmiş yıllardan farklı olarak pandemi önlemleri kapsamında yapılacak

Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya yönüne koşulacak.

İstanbul’un marka değerini yükselten ve uluslararası düzeyde tanıtımında önemli rol oynayan ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu’ yüksek hijyen standartları ve 4.000 kişilik kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu koronavirüs gölgesi altına gerçekleştirilirken maratonda bir başka heyecan daha yaşanacak.

Yeni tip Covid-19 tedbirleri nedeniyle yapılacak kısıtlama nedeniyle maratonda bu yıl "Sanal Koşu" uygulaması hayata geçirilecek.

Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla gerçekleştirilirken 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden yapılacak.

Maraton heyecanına katılmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusu hakkında detaylı bilgiye; www.nkolayistanbulmaratonu.com web sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Öte yandan N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşulacak.

Yenikapı'da başlayacak olan koşu, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasında gerçekleştirilecek.

Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya kıtasına geçecekler. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansına sahip olacaklar. Sporcular köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek koşu Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

N Kolay İstanbul Maratonu kit dağıtımı Zorlu PSM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Maraton kit dağıtımı 5-6 Kasım’da 10.00-18.00, 7 Kasım’da 10.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

Randevu sistemi ile yapılacak yarış kiti dağıtımı için; sporcular event.spor.istanbul web adresi üzerinden randevu alabilecek.

Öte yandan kit dağıtım alanında sporcuların ve organizasyonun güvenliği için HES Kodu sorgulaması da yapılacak.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen ‘N Kolay İstanbul Maratonu’ için trafiğe kapatılacak yollar da belli oldu.

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 08.30-15.00, parkur üzerindeki yollar ise 05.30-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon ekibince yapılan açıklamada "Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘’U’’ dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacaktır." denildi.

İstanbul Maratonu nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87 olmaj üzere Anadolu Yakası'nda 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

8 Kasım Pazar günü Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.

Maraton nedeniyle metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde devam edecek.

Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle 08.30-15.00 arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.

Metrobüs araçları Zincirlikuyu güzergahından FSM'ye yönelecekler. Yolcu iniş binişleri Kavacık'tan devam eden hat üzerinde diğer yolcu iniş binişleri Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarından olacak.

Hat üzerinde sefer yapacak araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Karşı yönde ise sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.

