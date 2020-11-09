İstanbul Maratonu nefes kesti! Maraton'dan müthiş kareler...



Bu yıl tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen ve "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 42. İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşuldu.

Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer verdi.

Maraton saat 09.00'da elit atletlerin koşusuyla başladı.

Koronavirüs gölgesi altında koşulan maraton Yenikapı Etkinlik Alanı'nda start aldı.

Etkinlikte önce patent 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye yarışının startı verildi.

Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın koşan atletler, Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçti.

S Altunizade kavşağından "U dönüşü" yaparak yeniden köprüye yönelen sporcular arasında kıyasıya bir yarış sürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçen koşucular Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahından Unkapanı istikametine dönüş yaparak Cibali, Fener, Balat’a kadar takip etti.

Maraton Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan sahil yolu takip edilerek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'dan sonra başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.



N'Kolay 42'nci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı.

Türkiye'de yaşayan ve ay-yıldızlı formayla koşan Sang liderliği 2:11:47'lik derecesiyle yakaladı.

İstanbul Maratonu kadınlar kategorisinde ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei birinci geldi.

Maratonda ikinciliği 2018'deki İstanbul Maratonu'nun kazananı Kenyalı Felix Kimutai üçüncülüğü ise Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele aldı.

Kimutai ikincili 2.12.00'lık derecesiyle elde ederken Bekele ise 2.12.23 ile koştu.

Kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogo, 2:22:06’lık derecesiyle daha önce Ljubljana’da koştuğu en iyi derecesini bir saniye ile geride bıraktı ve İstanbul’da ipi göğüsleyen isim oldu.

26 yaşındaki Kenyalı atletin ardından Etiyopyalı Hiwot Gebrekidan 2:24:30 ile ikinci, bir başka Etiyopyalı Tigist Memuye ise 2:37:52 ile üçüncü sırayı aldı.

Maraton kapsamında Türkiye Şampiyonası da düzenlendi. Buna göre genel klasmanda 2.19.23'lük derecesiye 7. olan Yavuz Ağralı, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Ağralı'yı 2.20.34'lük derecesiyle Üzeyir Söylemez, 2.23.09'luk derecesiyle de Halil Yaşin takip etti.

Kadınlarda ise 2.41.11 koşan ve 6. olan Tubay Erdal, Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan genel sıralamada yarı maratonu lider olarak geçen Üzeyir Söylemez, 2:20:34 ile genel sıralamada sekizinci, Türkiye sıralamasında ise ikinci oldu. İlk kez maraton koşan Halil Yaşin ise 2:23:09 ile üçüncü sırayı elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törende ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca verdi.

Dereceye giren sporculara kupalarının yanı sıra para ödülleri takdim edildi. Genel klasmanda erkekler ve kadınlarda birinciler 50'şer bin, ikinciler 35'er bin, üçüncüler ise 20'şer bin lira aldı.

Maratonun isim sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verdi. Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin, ikinci tamamlayanlara 15'er bin, üçüncülüğü alanlara ise 5'er bin lira verildi.

Ayrıca tekerlekli sandalye ve paten branşı ile yaş kategorilerinde dereceye girenlere de para ödülü takdim edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 42. İstanbul Maratonu'nun koronavirüs salgını gölgesinde yapılmasına rağmen tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Ödül töreninde konuşan İmamoğlu, "Bugün tarihi bir anı yaşadık. Coşkusu daha önce alıştığımız maratonlar gibi değildi ama dünyanın yaşadığı olağanüstü durumda aldığımız en üst seviye tedbirlerle sağlığı ön planda tutarak her iki kıtayı birleştiren, felsefesi barış ve uzlaşma olan tarihi derinliği en güzel şekilde dünyaya hissettiren bu maratonu başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkese, katkı sunan kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, atletizmin sporun en temel branşı olduğuna değinerek, "Atletizmi bu kentte güçlü kılmak istiyoruz. İnşallah bu konuda iş birliğimiz devam edecek. Maltepe'de miting alanının olduğu yerde bir atletizm pistini tamamladık. Tribünleri ve diğer sosyal alanlarıyla inşallah ilkbaharda bir Avrupa Şampiyonası yapılabilecek seviyede bir atletizm pistini bu kente hediye edeceğiz. 2021'de isteğim 2 tane daha pisti bu şehre katmak. Eğer atletizmi yaygınlaştıramaz ve topluma hissettiremezseniz gerçek anlamda bir spor kenti olma hedefine koşamazsınız. Bu manada maratonu önemsiyoruz. Bu maraton, İstanbul kentinin spor ve olimpiyat ruhunun kıvılcımıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapmasını istediğini dile getiren İmamoğlu, "Umarım seneye bütün sıkıntıları atlatarak, maratonu sağlıklı bir ortamda yüz binlerce İstanbullunun katılımıyla ve büyük coşkuyla buluştururuz." diyerek sözlerini tamamladı.



