İstanbul için ürküten uyarı: Boş vermişlik koptu gidiyor zirve yapacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşesinde Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın İstanbul için uyarılarını aktardı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın İstanbul’da durumun kötü olduğunu, koronavirüste ilk dalga uyarısında haklı çıktığını ve şimdi ikinci bir uyarı yaptığını belirten Sarıkaya, "Aynı uyarıyı bugün bir daha yapıyor: "Mutasyon virüsler de girdi, riski daha hızlandırdı. Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak..." diye yazdı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Dün geldiğim İstanbul’da karşılaştığım tablo ürkütücüydü...

Buna ister 'tatlı umursamazlık' dilerseniz de 'kolektif cehalet' veya ötekinden gördüğü nedeniyle ortaya çıkan mücadele inancının kırılması deyin...

Güneşin ısısını yükseltmesiyle, maske ve mesafeyi terk etmiş, sanki başka çıkar yolu kalmayan umarsızlığında kendini sahile atmış onlarca insan, aymaz halde dolaşıyor...

İçlerinden dördünü bir süre gözlemledim...

Önce arkadaşları ile buluştu, hepsi maskeliydi...

Sonra yürümeye başladılar, önce biri sonra diğerleri maskeleri çene altına fora etti...

Sonrasında da sarmaş dolaş, eski günlere dönüş muhabbetleri başladı...

Çevredekilerin tavrı da aslında onlardan farklı değildi...

Dikkat ettim yüzlerindeki de kıyafetlerine uygun renklerde, patıska veya basma bezden dikilmiş maskelerdi...

Bilim insanlarının iki maske önerdiği yeni mutasyonlar karşısında sürekli yüzlerinde kalsa ne denli koruma sağlar o da tartışılır...

Prof. Dr. Levent Akın’ın sözleri bununla da kalmadı.

“İşverenlere ısrarla mesai saatlerini değiştirin diyoruz ama dinlemiyorlar” hayıflanmasında bulunup devam etti: “İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi.”

