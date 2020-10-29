İstanbul için ürküten açıklama: “Bu bir şaka değil!”
İstanbul'da koronavirüs salgınının hızla artması her geçen gün endişeleri daha da arttırıyor. Asıl korkutan açıklama İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten geldi.
GÜNDEM 29.10.2020, 17:00
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İstanbul'da koronavirüs salgınının hızla artması her geçen gün endişeleri daha da arttırıyor. Asıl korkutan açıklama İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten geldi.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık" dedi. “Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil” uyarısında bulunan Tükek, “Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?” uyarısı yaptı.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık" dedi. “Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil” uyarısında bulunan Tükek, “Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?” uyarısı yaptı.
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