İstanbul için kritik uyarı! Kar geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, Perşembe gününden itibaren ise Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da yılın ilk kar yağışının yaşanacağını kaydedildi.

İstanbul olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Salı gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri nedeniyle yeni bir yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Salı günü sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli sağanak (30-65 kilogram/metrekare) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kent genelinde etkili olacak kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetini kaybetmesi ile birlikte İstanbul yeni bir sistemin etkisine girecek.

Çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nin İstanbul dahil birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar kış şartlarına gerilerken, perşembe itibariyle İstanbul'a yılın ilk karını getirecek.

Tahminlere göre, perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminlerine göre aşağıdaki haritada görülebileceği gibi kar yağışı başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Ege'nin güneyinden Şırnak'a kadar uzanan güney şeridi ile Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde sağanak hakimiyetini sürdürecek.

Kar yağışı Cuma günün ardından cumartesi de etkisini yurdun önemli bir bölümünde sürdürecek. İstanbul hariç Trakya ile Ege ve İç Anadolu'nun bir bölümünde puslu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve Güney Doğu Anadolu da sağanak yağışlar devam edecek.

İstanbul Valiliği'nden de yapılan uyarıda da, 'İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yarın (12 Ocak) beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli; yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadesi kullanıldı.

