İstanbul için korkutan koronavirüs raporu! Sadece bir haftada...

Sağlık Bakanlığı 11-18 Ekim haftasına ilişkin Koronavirüs verilerini açıkladı. Bir haftada 792 bin 626 test yapıldı, 11 bin 960 yeni hasta tespit edildi. Haftalık raporda, vaka sayısında birinci olan İstanbul'da 3 bin 576 hasta tespit edildiği belirtildi.

Rapora göre bir haftada 792 bin 626 test yapıldı, 11 bin 960 yeni hasta tespit edildi. 459 kişi hayatını kaybetti.230 kişi hastaneye yatırıldı.



İstanbul’da toplam hastası sayısının 135 bin 268 olduğu, yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edildiği belirtildi. Listede 1157 yeni hasta ile Ege bölgesi üçüncü sırada yer aldı. 959 yeni hasta ile Güneydoğu Anadolu bölgesi dördüncü sırada yer alırken; Akdeniz bölgesinde, yeni hasta sayısı yüzde 10.7 artarak 839 oldu.



İstanbul’da salgının durumuna ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı” demişti.

Bakan Koca, Güney Marmara’daki gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere geldiği Bursa’da da tüm Türkiye’de Koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçtiğini duyurmuştu.

