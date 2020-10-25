İstanbul için flaş karar: Tüm hastaneler dahil edildi

Koronavirüsün tekrardan zirveye tırmanması ve ardından Bakan Koca'nın İstanbul ile ilgili korkutan açıklaması üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü virüse karşı yeni bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Bu gelişmelere üzerine İstanbul'da akşam saatlerinde tüm hastanelerde pandemi hastanesi olacakmış gibi planlama yapıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; Sağlık müdürlüğü İstanbul’da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu bunlardan 10 bin 754’ünün klinik yatak olduğunu belirledi. Bunların yüzde 25’i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasını planladı.



İl Sağlık Müdürülüğünün kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi.

İstanbul’da koronavirüsün yaygınlaşmasına karşı farklı önlemlerin de gündeme geleceği, bunlar arasında gelecek hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının da gündeme alınabileceği belirtildi.

Ancak yetkililer sokağa çıkma yasağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar vereceğini bu nedenle kesin bir durumun olmadığını bildirdiler.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptıkları açıklamada koronavirüs vakasının İstanbul’da giderek arttığına dikkat çektiler.

Vatandaşların özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini bir kez daha hatırlattılar.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün verdiği bilgide İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıklamış, "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" demişti.

Koca, bugün yaptığı paylaşımda 5 gün boyunca salgının durumunu takip etmek için İstanbul'da olacağını açıklarken, "5 GÜN İSTANBUL'DAYIZ. Toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım" açıklamasında bulundu.



İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı belirledi.

İstanbul'daki hastanelerin listesi ise şöyle:

Acıbadem Maslak Hastanesi

Silivri Anadolu Hastanesi

Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Saygı Hastanesi

Ersoy Hastanesi

Bahat Hospital Hastanesi

Medigold Sultan Hastanesi

İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi

Yenibosna Safa Hastanesi

Avrupa Hospital Hastanesi

Sante Plus Hastanesi

Medical Park Bahçelievler Hastanesi

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

Eren Hastanesi

Avcılar Hospital Hastanesi

Florya Hastanesi

Avcılar Anadolu Hastanesi

Medicana Hospitals Avcılar Hastanesi

Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

İstanbul Medicine Hospital Hastanesi

Bağcılar Medilife Hastanesi

Hastane34 Hastanesi

Hospitalist Hastanesi

Güneşli Erdem Hastanesi

Yeni İklim Hastanesi

Aile Hastanesi

Medicana Hospitals Bahçelievler Hastanesi

A Hastanesi

Vital Hospital Hastanesi

Nisa Hastanesi

Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi

Ataköy Hastanesi

Memorial Ataşehir Hastanesi

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi

Avicenna Hastanesi Ataşehir

Yaşar Hastanesi

Bayrampaşa Kolan Hospital Hastanesi

Baypark Hospital Hastanesi

Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi

Liv Hospital Ulus Hastanesi

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi

Acıbadem Fulya Hastanesi

Etiler Hastanesi

Dünya Göz Hastanesi Etiler

Otajinemed Hastanesi

Delta Hospital Hastanesi

Maltepe Bölge Hastanesi

Maltepe Ersoy Hastanesi

Vm Medicalpark Pendik Hastanesi

Emsey Hospital Hastanesi

Estethica Levent Hastanesi

Dentistanbul Diş Hastanesi

Medistate Kavacık Hastanesi

Medicana İnternational İstanbul Hastanesi

Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi

Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Birinci Hastanesi

Birinci Göz Hastanesi

Avusturya Sen Jorj Hastanesi

Okmeydanı Hastanesi

Beykent Hastanesi

Büyükçekmece Kolan Hospital Hastanesi

Avicenna Hastanesi

Güney Hastanesi

Esenler Ensar Hastanesi Avicenna

Reyap İstanbul Hastanesi

Esencan Hastanesi

Doğa Hospital Hastanesi

Hürrem Sultan Hastanesi

Üsküdar Anadolu Hastanesi

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi

Avrasya Hastanesi

Ethica İncirli Hastanesi

Dünya Göz Hastanesi Ataköy

Çamlık Hastanesi

Çapa Medilife Hastanesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Avrupa Şafak Hastanesi

Moodist Hastanesi

Medivia Hospital Hastanesi

Üsküdar Hospitaltürk Hastanesi

Başarı Hastanesi

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa

Asya Hastanesi

Duygu Hastanesi

Yıldız Academia Hastanesi

İstanbul Şafak Hastanesi

Bilge Hastanesi

Güngören Hastanesi

İlgi Hastanesi

Kurtköy Ersoy Hastanesi

Adatıp Kurtköy Hastanesi

Yüzyıl Hastanesi Pendik

Remedy Hospital Hastanesi

Şifa Hastanesi

İstanbul Bölge Hastanesi

Gazi Hastanesi

Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi

Memorial Şişli Hastanesi

Nişantaşı Hastanesi

Meltem Hastanesi Ve Doğum Hastanesi

Medikal Park Göztepe Hastane Kompleksi

Acıbadem Hastanesi

Çapa Hastanesi

Fatih Hastanesi

Acıbadem İnternational Hastanesi

Acıbadem Bakırköy Hastanesi

İstanbul Göz Hastanesi

Çamlıca Erdem Hastanesi

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

Rami Hastanesi

Alibey Hospital Hastanesi

Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi

Medical Park Hospital Hastanesi

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

Medicana Kadıköy Hastanesi

İstanbul Medipol Hastanesi

Doktor Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi

Göztepe Hastanesi

Çağıner Hastanesi

Kozyatağı Central Hospital Hastanesi

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Şişli Kolan İnternational Hospital Hastanesi

Fransız Lape Hastanesi

Acıbadem Taksim Hastanesi

Türkiye Gazetesi Hastanesi

İstanbul Onkoloji Hastanesi

Pendik Bölge Hastanesi

Dora Hospital Hastanesi

İstanbul Cerrahi Hastanesi

Osmanoğlu Hastanesi

Mecidiyeköy Çevre Hastanesi

Derindere Hastanesi

Levent Hastanesi

Avicenna Hastanesi Gültepe

Avicenna Umut Hastanesi

Türk Kızılayı Kartal Hastanesi

Birlik Hastanesi

Vera Hastanesi

Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Atakent Hastanesi

İstanbul Tema Hastanesi

Rumeli Hospital Hastanesi

Doğan Hastanesi

İkitelli Bahat Hastanesi

Gsm Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi

Mercan Hastanesi

Hisar Intercontinental Hospital Hastanesi

Erdem Hastanesi

Np İstanbul Beyin Hastanesi

Afiyet Hastanesi

Atlas Hastanesi

Hisar Çamlıca Hastanesi

Acıbadem Altunizade Hastanesi

İstanbul Hospital Hastanesi

Halkalı Kent Hastanesi

Vm Medicalpark Maltepe Hastanesi

Tanfer Hastanesi

Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi

Academic Hospital Hastanesi

