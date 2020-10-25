İstanbul için flaş karar: Tüm hastaneler dahil edildi
Koronavirüsün zirveye tırmanması ve bunun ağırlıklı olarak İstanbul’da yayılması üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü virüse karşı yeni bir plan hazırladığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 25.10.2020, 01:01
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Koronavirüsün tekrardan zirveye tırmanması ve ardından Bakan Koca'nın İstanbul ile ilgili korkutan açıklaması üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü virüse karşı yeni bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Bu gelişmelere üzerine İstanbul'da akşam saatlerinde tüm hastanelerde pandemi hastanesi olacakmış gibi planlama yapıldığı ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; Sağlık müdürlüğü İstanbul’da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu bunlardan 10 bin 754’ünün klinik yatak olduğunu belirledi. Bunların yüzde 25’i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasını planladı.
İl Sağlık Müdürülüğünün kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi.
İstanbul’da koronavirüsün yaygınlaşmasına karşı farklı önlemlerin de gündeme geleceği, bunlar arasında gelecek hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının da gündeme alınabileceği belirtildi.
Ancak yetkililer sokağa çıkma yasağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar vereceğini bu nedenle kesin bir durumun olmadığını bildirdiler.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptıkları açıklamada koronavirüs vakasının İstanbul’da giderek arttığına dikkat çektiler.
Vatandaşların özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini bir kez daha hatırlattılar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün verdiği bilgide İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıklamış, "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" demişti.
Koca, bugün yaptığı paylaşımda 5 gün boyunca salgının durumunu takip etmek için İstanbul'da olacağını açıklarken, "5 GÜN İSTANBUL'DAYIZ. Toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım" açıklamasında bulundu.
İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı belirledi.
İstanbul'daki hastanelerin listesi ise şöyle:
Acıbadem Maslak Hastanesi
Silivri Anadolu Hastanesi
Silivri Kolan Hospital Hastanesi
Saygı Hastanesi
Ersoy Hastanesi
Bahat Hospital Hastanesi
Medigold Sultan Hastanesi
İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi
Yenibosna Safa Hastanesi
Avrupa Hospital Hastanesi
Sante Plus Hastanesi
Medical Park Bahçelievler Hastanesi
Memorial Bahçelievler Hastanesi
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Eren Hastanesi
Avcılar Hospital Hastanesi
Florya Hastanesi
Avcılar Anadolu Hastanesi
Medicana Hospitals Avcılar Hastanesi
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi
İstanbul Medicine Hospital Hastanesi
Bağcılar Medilife Hastanesi
Hastane34 Hastanesi
Hospitalist Hastanesi
Güneşli Erdem Hastanesi
Yeni İklim Hastanesi
Aile Hastanesi
Medicana Hospitals Bahçelievler Hastanesi
A Hastanesi
Vital Hospital Hastanesi
Nisa Hastanesi
Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi
Ataköy Hastanesi
Memorial Ataşehir Hastanesi
Bayındır İçerenköy Hastanesi
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Avicenna Hastanesi Ataşehir
Yaşar Hastanesi
Bayrampaşa Kolan Hospital Hastanesi
Baypark Hospital Hastanesi
Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi
Liv Hospital Ulus Hastanesi
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Acıbadem Fulya Hastanesi
Etiler Hastanesi
Dünya Göz Hastanesi Etiler
Otajinemed Hastanesi
Delta Hospital Hastanesi
Maltepe Bölge Hastanesi
Maltepe Ersoy Hastanesi
Vm Medicalpark Pendik Hastanesi
Emsey Hospital Hastanesi
Estethica Levent Hastanesi
Dentistanbul Diş Hastanesi
Medistate Kavacık Hastanesi
Medicana İnternational İstanbul Hastanesi
Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi
Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Birinci Hastanesi
Birinci Göz Hastanesi
Avusturya Sen Jorj Hastanesi
Okmeydanı Hastanesi
Beykent Hastanesi
Büyükçekmece Kolan Hospital Hastanesi
Avicenna Hastanesi
Güney Hastanesi
Esenler Ensar Hastanesi Avicenna
Reyap İstanbul Hastanesi
Esencan Hastanesi
Doğa Hospital Hastanesi
Hürrem Sultan Hastanesi
Üsküdar Anadolu Hastanesi
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi
Avrasya Hastanesi
Ethica İncirli Hastanesi
Dünya Göz Hastanesi Ataköy
Çamlık Hastanesi
Çapa Medilife Hastanesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi
Avrupa Şafak Hastanesi
Moodist Hastanesi
Medivia Hospital Hastanesi
Üsküdar Hospitaltürk Hastanesi
Başarı Hastanesi
Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa
Asya Hastanesi
Duygu Hastanesi
Yıldız Academia Hastanesi
İstanbul Şafak Hastanesi
Bilge Hastanesi
Güngören Hastanesi
İlgi Hastanesi
Kurtköy Ersoy Hastanesi
Adatıp Kurtköy Hastanesi
Yüzyıl Hastanesi Pendik
Remedy Hospital Hastanesi
Şifa Hastanesi
İstanbul Bölge Hastanesi
Gazi Hastanesi
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
Memorial Şişli Hastanesi
Nişantaşı Hastanesi
Meltem Hastanesi Ve Doğum Hastanesi
Medikal Park Göztepe Hastane Kompleksi
Acıbadem Hastanesi
Çapa Hastanesi
Fatih Hastanesi
Acıbadem İnternational Hastanesi
Acıbadem Bakırköy Hastanesi
İstanbul Göz Hastanesi
Çamlıca Erdem Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Rami Hastanesi
Alibey Hospital Hastanesi
Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi
Medical Park Hospital Hastanesi
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Medicana Kadıköy Hastanesi
İstanbul Medipol Hastanesi
Doktor Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi
Göztepe Hastanesi
Çağıner Hastanesi
Kozyatağı Central Hospital Hastanesi
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Şişli Kolan İnternational Hospital Hastanesi
Fransız Lape Hastanesi
Acıbadem Taksim Hastanesi
Türkiye Gazetesi Hastanesi
İstanbul Onkoloji Hastanesi
Pendik Bölge Hastanesi
Dora Hospital Hastanesi
İstanbul Cerrahi Hastanesi
Osmanoğlu Hastanesi
Mecidiyeköy Çevre Hastanesi
Derindere Hastanesi
Levent Hastanesi
Avicenna Hastanesi Gültepe
Avicenna Umut Hastanesi
Türk Kızılayı Kartal Hastanesi
Birlik Hastanesi
Vera Hastanesi
Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Atakent Hastanesi
İstanbul Tema Hastanesi
Rumeli Hospital Hastanesi
Doğan Hastanesi
İkitelli Bahat Hastanesi
Gsm Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi
Mercan Hastanesi
Hisar Intercontinental Hospital Hastanesi
Erdem Hastanesi
Np İstanbul Beyin Hastanesi
Afiyet Hastanesi
Atlas Hastanesi
Hisar Çamlıca Hastanesi
Acıbadem Altunizade Hastanesi
İstanbul Hospital Hastanesi
Halkalı Kent Hastanesi
Vm Medicalpark Maltepe Hastanesi
Tanfer Hastanesi
Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi
Academic Hospital Hastanesi
Sözcü'nün haberine göre; Sağlık müdürlüğü İstanbul’da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu bunlardan 10 bin 754’ünün klinik yatak olduğunu belirledi. Bunların yüzde 25’i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasını planladı.
İl Sağlık Müdürülüğünün kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi.
İstanbul’da koronavirüsün yaygınlaşmasına karşı farklı önlemlerin de gündeme geleceği, bunlar arasında gelecek hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının da gündeme alınabileceği belirtildi.
Ancak yetkililer sokağa çıkma yasağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar vereceğini bu nedenle kesin bir durumun olmadığını bildirdiler.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptıkları açıklamada koronavirüs vakasının İstanbul’da giderek arttığına dikkat çektiler.
Vatandaşların özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini bir kez daha hatırlattılar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün verdiği bilgide İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıklamış, "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" demişti.
Koca, bugün yaptığı paylaşımda 5 gün boyunca salgının durumunu takip etmek için İstanbul'da olacağını açıklarken, "5 GÜN İSTANBUL'DAYIZ. Toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım" açıklamasında bulundu.
İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı belirledi.
İstanbul'daki hastanelerin listesi ise şöyle:
Acıbadem Maslak Hastanesi
Silivri Anadolu Hastanesi
Silivri Kolan Hospital Hastanesi
Saygı Hastanesi
Ersoy Hastanesi
Bahat Hospital Hastanesi
Medigold Sultan Hastanesi
İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi
Yenibosna Safa Hastanesi
Avrupa Hospital Hastanesi
Sante Plus Hastanesi
Medical Park Bahçelievler Hastanesi
Memorial Bahçelievler Hastanesi
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Eren Hastanesi
Avcılar Hospital Hastanesi
Florya Hastanesi
Avcılar Anadolu Hastanesi
Medicana Hospitals Avcılar Hastanesi
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi
İstanbul Medicine Hospital Hastanesi
Bağcılar Medilife Hastanesi
Hastane34 Hastanesi
Hospitalist Hastanesi
Güneşli Erdem Hastanesi
Yeni İklim Hastanesi
Aile Hastanesi
Medicana Hospitals Bahçelievler Hastanesi
A Hastanesi
Vital Hospital Hastanesi
Nisa Hastanesi
Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi
Ataköy Hastanesi
Memorial Ataşehir Hastanesi
Bayındır İçerenköy Hastanesi
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Avicenna Hastanesi Ataşehir
Yaşar Hastanesi
Bayrampaşa Kolan Hospital Hastanesi
Baypark Hospital Hastanesi
Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi
Liv Hospital Ulus Hastanesi
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Acıbadem Fulya Hastanesi
Etiler Hastanesi
Dünya Göz Hastanesi Etiler
Otajinemed Hastanesi
Delta Hospital Hastanesi
Maltepe Bölge Hastanesi
Maltepe Ersoy Hastanesi
Vm Medicalpark Pendik Hastanesi
Emsey Hospital Hastanesi
Estethica Levent Hastanesi
Dentistanbul Diş Hastanesi
Medistate Kavacık Hastanesi
Medicana İnternational İstanbul Hastanesi
Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi
Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Birinci Hastanesi
Birinci Göz Hastanesi
Avusturya Sen Jorj Hastanesi
Okmeydanı Hastanesi
Beykent Hastanesi
Büyükçekmece Kolan Hospital Hastanesi
Avicenna Hastanesi
Güney Hastanesi
Esenler Ensar Hastanesi Avicenna
Reyap İstanbul Hastanesi
Esencan Hastanesi
Doğa Hospital Hastanesi
Hürrem Sultan Hastanesi
Üsküdar Anadolu Hastanesi
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi
Avrasya Hastanesi
Ethica İncirli Hastanesi
Dünya Göz Hastanesi Ataköy
Çamlık Hastanesi
Çapa Medilife Hastanesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi
Avrupa Şafak Hastanesi
Moodist Hastanesi
Medivia Hospital Hastanesi
Üsküdar Hospitaltürk Hastanesi
Başarı Hastanesi
Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa
Asya Hastanesi
Duygu Hastanesi
Yıldız Academia Hastanesi
İstanbul Şafak Hastanesi
Bilge Hastanesi
Güngören Hastanesi
İlgi Hastanesi
Kurtköy Ersoy Hastanesi
Adatıp Kurtköy Hastanesi
Yüzyıl Hastanesi Pendik
Remedy Hospital Hastanesi
Şifa Hastanesi
İstanbul Bölge Hastanesi
Gazi Hastanesi
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
Memorial Şişli Hastanesi
Nişantaşı Hastanesi
Meltem Hastanesi Ve Doğum Hastanesi
Medikal Park Göztepe Hastane Kompleksi
Acıbadem Hastanesi
Çapa Hastanesi
Fatih Hastanesi
Acıbadem İnternational Hastanesi
Acıbadem Bakırköy Hastanesi
İstanbul Göz Hastanesi
Çamlıca Erdem Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Rami Hastanesi
Alibey Hospital Hastanesi
Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi
Medical Park Hospital Hastanesi
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Medicana Kadıköy Hastanesi
İstanbul Medipol Hastanesi
Doktor Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi
Göztepe Hastanesi
Çağıner Hastanesi
Kozyatağı Central Hospital Hastanesi
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Şişli Kolan İnternational Hospital Hastanesi
Fransız Lape Hastanesi
Acıbadem Taksim Hastanesi
Türkiye Gazetesi Hastanesi
İstanbul Onkoloji Hastanesi
Pendik Bölge Hastanesi
Dora Hospital Hastanesi
İstanbul Cerrahi Hastanesi
Osmanoğlu Hastanesi
Mecidiyeköy Çevre Hastanesi
Derindere Hastanesi
Levent Hastanesi
Avicenna Hastanesi Gültepe
Avicenna Umut Hastanesi
Türk Kızılayı Kartal Hastanesi
Birlik Hastanesi
Vera Hastanesi
Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Atakent Hastanesi
İstanbul Tema Hastanesi
Rumeli Hospital Hastanesi
Doğan Hastanesi
İkitelli Bahat Hastanesi
Gsm Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi
Mercan Hastanesi
Hisar Intercontinental Hospital Hastanesi
Erdem Hastanesi
Np İstanbul Beyin Hastanesi
Afiyet Hastanesi
Atlas Hastanesi
Hisar Çamlıca Hastanesi
Acıbadem Altunizade Hastanesi
İstanbul Hospital Hastanesi
Halkalı Kent Hastanesi
Vm Medicalpark Maltepe Hastanesi
Tanfer Hastanesi
Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi
Academic Hospital Hastanesi
28°
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