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İstanbul hava durumu: Valilik kar yağışı için genelge yayınladı

İstanbul hava durumu için bu gece yarısından itibaren kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valiliği kar yağışı için genelge yayınladı.

GÜNDEM 14.01.2021, 19:27
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İstanbul hava durumu: Valilik kar yağışı için genelge yayınladı
İstanbul hava durumu için bu gece yarısından itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için yaptığı uyarıların ardından İstanbul Valiliği kar yağışı ile ilgili basın açıklamasında bulunarak genelge yayınladı. 
Valilikten yapılan açıklamada "İstanbul’da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığımızın 11/11/2020 tarihli “Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri” genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 01/12/2020 tarihli “2020-2021 Kış Programı” genelgesi Valiliğimizce İlçe Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlarımıza duyurulmuş ve gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerini kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporunda; Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar süreceğini duyuran İstanbul Valiliği, "Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın; Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir." dedi.
Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulanması kararlaştırıldığını duyuran Valiliğin genelgesi şu şekilde:
"Kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde;
Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, özel araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın da mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları,Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları,Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları,Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında tedbirli ve dikkatli olunması,Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin imkânlar ölçüsünde bina giriş ve çıkış yollarının kar ve buzdan temizlenmesini sağlamaları,Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi;Yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları,Soba ile ısınan konutlarda baca temizliği ve sobaların yakılması konusunda tedbirli olunması,Can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
İhtiyaç halinde bütün vatandaşlarımızın; İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerekmektedir."
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