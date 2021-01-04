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İstanbul hava durumu: Sevindiren açıklama! Yağmur ve kar geliyor
İstanbul hava durumu ile ilgili müjdeli haber geldi. Meteoroloji, 7 Ocak'tan itibaren İstanbul'da yağışlı havanın etkili olacağını belirtirken kar yağışı müjdesinde bulundu.
GÜNDEM 04.01.2021, 10:27
İstanbul hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden müjdeli haber geldi. Son günlerde kuraklığın artması ile birlikte İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 19'un altına kadar düşmüştü. Meteoroloji, İstanbul için 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu.
Öte yandan İstanbul'da yarın da sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur yerini güneşli havaya bırakırken 7 Ocak Perşembe gününden itibaren 1 hafta boyunca yağış kendisini gösterecek.
Meteoroloji yetkilileri İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.
Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi'ne kar yağışı geliyor. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken 18 ile 22 Ocak tarihleri arasında ülkemizde de etkili olması bekleniyor.
İstanbul'a bu yılın ilk kar yağışının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan İstanbul'da yarın da sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur yerini güneşli havaya bırakırken 7 Ocak Perşembe gününden itibaren 1 hafta boyunca yağış kendisini gösterecek.
Meteoroloji yetkilileri İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.
Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi'ne kar yağışı geliyor. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken 18 ile 22 Ocak tarihleri arasında ülkemizde de etkili olması bekleniyor.
İstanbul'a bu yılın ilk kar yağışının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.
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