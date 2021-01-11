İstanbul hava durumu: MGM'den sarı alarm AKOM'dan kar uyarısı geldi

İstanbul hava durumu için Meteoroloji sarı alarm vermişti. İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren mega şehirde kuvvetli olarak etkili olması beklenirken şehrin batısında yer yer çok kuvvetli olarak yani metrekareye 51-75 kg yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da etkili olacak aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar görülebileceğini belirterek 'sarı kodlu' uyarıda bulundu.



AKOM, Meteoroloji'nin verdiği sarı kodlu uyarının ardından kar yağışı uyarısında bulundu. Yurdumuza Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul’a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor.

AKOM, verilerine göre İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili olduğu belirtilirken güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.



AKOM, İstanbul'un Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde yarın sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların öğle saatlerinden sonra tüm geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65kg/m2) şeklinde etkili olacağını duyurdu.

Kuvvetli yağışların çarşmaba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ile birlikte yurdu Sibirya üzerinden akşam saatlerinde gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. AKOM, İstanbul'a perşembe günü yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını duyurdu.



