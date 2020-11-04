İstanbul hava durumu: Metoroloji uyardı! Günlerce sürecek

Hafta başında Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının yurtta birçok şehri etkilemeye başladı. İstanbul'da da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağışlı hava sabah saatlerinde şiddetini arttırmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminine göre İstanbul’da bugün başlayan yağmurun aralıklarla pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.



Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken Marmara’nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

