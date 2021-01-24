İstanbul hava durumu: Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
Hava durumu verilerine göre; Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.
GÜNDEM 24.01.2021, 01:04
Ülke genelinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı, son birkaç gündür yerini güneşli havalara bıraktı. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üstüne çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklama ile hava sıcaklıklarının yeniden düşeceğini ve kar yağışlarının etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinde yeni hafta itibarı ile sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahmin haritasında, haftaya perşembe günü özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in batı bölgelerinde perşembeden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasında İstanbul ile ilgili sevindirici gelişmeler de yer aldığı görüldü.
Barajlardaki su seviyesinin Pazar gününden başlayacak yağışlı hava dalgası ile beraber yeniden yükselmesi bekleniyor.
Yurdun büyük bölümü gibi İstanbul'a da perşembeden itibaren kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklama ile hava sıcaklıklarının yeniden düşeceğini ve kar yağışlarının etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinde yeni hafta itibarı ile sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahmin haritasında, haftaya perşembe günü özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in batı bölgelerinde perşembeden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasında İstanbul ile ilgili sevindirici gelişmeler de yer aldığı görüldü.
Barajlardaki su seviyesinin Pazar gününden başlayacak yağışlı hava dalgası ile beraber yeniden yükselmesi bekleniyor.
Yurdun büyük bölümü gibi İstanbul'a da perşembeden itibaren kar bekleniyor.
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