İstanbul hava durumu: Meteoroloji açıkladı! Kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu için Ocak ayının ortasında kar yağışının olabileceği iddia edilmişti. Kar yağışının 18 Ocak tarihinde Balkanlar üzerinden geleceği beklenen soğuk hava etkisi ile birlikte Trakya ve Marmara'da kar yağışına neden olacağı tahmini Avrupa'dan gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a ocak ayında kar geliyor" haberlerinin kurumun bilgisi dışında yapıldığını açıkladı.



Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada "Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:



Açıklamada, atmosferik olayların 7 gün 24 saat takip edildiğini ve gerekli uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı bilgisine yer verildi.



"Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır"

