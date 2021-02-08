İstanbul hava durumu: Kar müjdesi! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da hava sıcaklığının 11 Şubat Perşembe 10 derece birden düşeceğini belirten Meteoroloji 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji tarafından yapılan tahmine göre kar yağışı ar yağışı İstanbul'a 13 Şubat Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini artıracak.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yaşayan vatandaşları bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen ve yarın da devam edecek olan fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde rüzgârın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.



