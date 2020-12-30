İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? (30 Aralık)

İstanbul güncel hava durumu netleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da 16°C'lik ortalama hava sıcaklığı bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu bir gün etkisini gösterecek.

İstanbul saatlik hava durumu ise şu şekilde;

12.00 - 15.00 saatleri arası: 16°C

15.00 - 18.00 saatleri arası: 15°C

18.00 - 21.00 saatleri arası: 14°C

21.00 - 24.00 saatleri arası: 12°C

