İstanbul hava durumu! Hafta sonu yağmur yağacak mı?

İstanbul hava durumu: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava durumu verilerine göre; Bu akşamdan itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde ve bölgede kendisini hissettireceği belirtildi.

Bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi.

Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C'ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C'ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi.

