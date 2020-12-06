İstanbul hava durumu: Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den uyarı geldi. Güneş dün olduğu gibi bugün de yüzünü gösterse de İstanbul'un kuzey ilçelerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meegaşehrin hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.

Öte yandan İstanbul'da sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İstanbul'da sabah saatlerinde hava parçalı ve az bulutlu olurken güneşin kendisini göstermesi ile bahar havası gibi geçiyor.

Öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yani Karadeniz'e bakan ilçelerinde yerel yağmur etkili olması bekleniyor.

Akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da havanın bulutlu olması bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 15 derece olması beklenirken en düşük ise 7 derece olacağı tahmin ediliyor.



