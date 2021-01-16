İstanbul hava durumu: Beklenen kar yağışı başladı

İstanbul hava durumu son dakika haberi!

İstanbul için beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da ilk olarak kuzey ilçelerinde başlayan kar yağışı tüm ilçelerde etkili oluyor.

Kar yağışının bu akşam sulu kar şeklinde olması, özellikle gece saatlerinden itibaren pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.

