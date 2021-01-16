İstanbul hava durumu: Beklenen kar yağışı başladı
İstanbul hava durumu için beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışının bu geceden itibaren şiddetini arttırarak pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.
GÜNDEM 16.01.2021, 18:03
İstanbul hava durumu son dakika haberi!
İstanbul için beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da ilk olarak kuzey ilçelerinde başlayan kar yağışı tüm ilçelerde etkili oluyor.
Kar yağışının bu akşam sulu kar şeklinde olması, özellikle gece saatlerinden itibaren pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.
İstanbul için beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da ilk olarak kuzey ilçelerinde başlayan kar yağışı tüm ilçelerde etkili oluyor.
Kar yağışının bu akşam sulu kar şeklinde olması, özellikle gece saatlerinden itibaren pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.
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|34
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|17
|33
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|32
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|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
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|17
|27
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|17
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|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
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|20
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|17
|19
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|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
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|3
|Takımlar
|O
|P
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|17
|36
|2. Liverpool
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|17
|23
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|19
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|16
|16
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|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
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|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
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|18
|23
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|23
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