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İstanbul hava durumu: AKOM uyardı! Kış havası ve yağış geliyor
İstanbul hava durumu için beklenen sağanak yağış bu akşam geliyor. AKOM, İstanbul için uyarı yayınlarken 14 Ocak’tan sonra ise kış kendisini hissettirecek.
GÜNDEM 08.01.2021, 16:41
İstanbul hava durumu için günlerdir beklenen sağanak yağış bu akşam Trakya bölgesi üzerinden geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün etkili olan fırtınanın ardından akşam saatleri itirabiyle İstanbul'un yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. Öte yandan 14 Ocak tarihinden itibaren ise İstanbul'da kış şartları kendisini hissettirecek.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bu akşam yağışın boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı cumartesi günü ise il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.
9 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da lodos nedeniyle hava sıcaklığının 15 derece civarında seyretmesi beklenirken 10 Ocak Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle hava sıcaklığı 10 derece civarına düşecek.
Öte yandan 14 Ocak ve sonrasında İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bu akşam yağışın boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı cumartesi günü ise il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.
9 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da lodos nedeniyle hava sıcaklığının 15 derece civarında seyretmesi beklenirken 10 Ocak Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle hava sıcaklığı 10 derece civarına düşecek.
Öte yandan 14 Ocak ve sonrasında İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor.
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