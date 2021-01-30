İstanbul hava durumu: 1985 kışı geri gelecek! 18 saat kar yağacak

Türkiye ve İstanbul'a 1985 yılında etkili olan o efsane kış geri dönüyor. O sene Şubat ayında başlayan soğuk hava Mart ayına kadar etkili olmuştu. 1985 kışında İstanbul'a 18 saat boyunca kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu.

İstanbul'da saatlerce etkili olan kar yağışı o dönem hayatı olumsuz etkilerken Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

1985 yılında yaşanan soğuk havanın aynısı İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru hareket etmesi beklenen yeni soğuk hava dalgasının yurda giriş yapması durumunda tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek. Radardan yapılan tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.

İşte 1985 kışının beklendiği radar görüntüsü:



