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İstanbul Gedik Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan iki ayrı duyuruda toplamda 20 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alınacağı belirtildi. İşte detaylar...
GÜNDEM 04.02.2021, 12:44
İstanbul Gedik Üniversitesi yaptığı duyuruda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır" denildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada başvuru şartları ve tarihleri de açıklandı.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün olacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada başvuru şartları ve tarihleri de açıklandı.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün olacak.
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