İstanbul Gedik Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi yaptığı duyuruda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada başvuru şartları ve tarihleri de açıklandı.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün olacak.

