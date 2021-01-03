Reklam

Son Dakika

İstanbul Evden Eve Nakliyat - Önder Nakliyat

Gerek şehir içi gerekse şehirlerarası hizmet veren sayısız evden eve nakliye şirketleri bulunmaktadır.

GÜNDEM 03.01.2021, 00:55
İstanbul Evden Eve Nakliyat - Önder Nakliyat
Önder evden eve nakliyat şirketi, merkez İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 81 iline taşımacılık ve lojistik hizmeti vermektedir. Şirketimiz ofis taşımacılığı, asansörlü ev nakliye, parça eşya taşıma gibi geniş bir hizmet içeriğine sahiptir. Ayrıca 3+1, 4+1 veya 1+1 tüm daireler 2 iş günü içerisin de nakil edilmektedir. Evden eve nakliyat sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması için çeşitli önlemler alınmaktadır. Örneğin sökme takma işlemleri sırasında eşyaların darbelere maruz kalması söz konusu değildir. Ekiplerimiz, taşıma işlemleri sırasında müşterilerden gelen özel talepleri de değerlendirmektedir. Evden eve nakliye hizmetleri alanında uzman olan personeller tarafından verilmektedir. Montaj, paketleme, kurulum gibi işçilik hizmetleri ise tamamen ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Önder evden eve nakliyat şirketimiz tarafından nakil edilen eşyaların tamamı sigorta kapsamına sokulmaktadır. Mal sahiplerinin en ufak bir mağduriyet ile karşılaşması veya maddi zarar yaşaması gibi şey söz konusu değildir.
Gerek şehir içi gerekse şehirlerarası hizmet veren sayısız evden eve nakliye şirketleri bulunmaktadır.  Bu şirketlerin vermiş olduğu hizmet kalitesi farklıdır. Ancak müşterilerimiz kaliteden öte ücretlere önem vermektedir. Bazı evden eve nakliye şirketleri ise müşterilerine çok ucuz fiyat teklifleri vermekte ve işi almaktadır. Fakat kullanılan malzeme veya işçilik kalitesi düşük olduğu için bir takım maddi zararlar yaşanmaktadır. Önder evden eve nakliyat şirketi ise ucuz bir hizmet sunmakla beraber kalitesi açısından da beklentileri karşılamaktadır. Ev mobilyaları, beyaz eşyalar, koltuk takımları çift kat ambalajlar ile paketlenmektedir. Daha sonra kırılgan eşyalar karton kutulara yerleştirilmektedir. Evden eve nakliye ekiplerimiz paketlemem işlemlerinden sonra yükleme işlemlerine başlamaktadır. Tüm mobilyalar kapalı kasa araçlara yerleştirilmektedir. Ayrıca yükleme sırasında eşyaların deforme olmaması için de önlemler alınmaktadır. Önder evden eve nakliyat şirketleri müşterilerine her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Tüm ev eşyalarının montajı aynı gün içerisin de gerçekleştirilmektedir.
Şehirler arası nakliyat hizmetleri ucuz fiyatlar ile verilmektedir. İstanbul’dan Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlere her gün sevkiyatlar düzenlenmektedir. Şehirlerarası eşya taşıma fiyatlarımız makul bir düzeydedir. Ayrıca İstanbul’a yakın olan il ve ilçeler için yüzde 15’lik indirimler yapılmaktadır. Evden eve nakliyat şirketimiz, Doğu bölgesin de yer alan tüm iller için de taşımacılık faaliyeti yürütmektedir. Parça eşyalar, komple yükler, ambar yükleri, mobilyalar 81 ilin tamamına götürülmektedir. Şehirler arası nakliyat hizmeti sunan firma sayısı azdır. Her nakliyecinin geniş kamyonları bulunmamaktadır. Firmamız ise 10’a yakın araç modeli sayesinde tüm yük ve eşyaları profesyonel bir şekilde nakil etmektedir. Kocaeli, Bursa, Tekirdağ gibi illere ise asansörlü ev taşıma ve asansörlü ofis taşıma hizmeti de verilmektedir. Önder evden eve nakliyat şirketimiz kurumsal bir hizmete önem vermektedir. Dolasıyla da teslimatlar da herhangi bir gecikmenin yaşanması engellenmektedir.
İstanbul evden eve nakliyat denilince müşterilerimizin aklına yüksek rakamlar gelmektedir. Çünkü pek çok firma ev sahiplerinden absürt rakamlar talep etmektedir. Önder taşımacılık ise 39 ilçe için de yüzde 20’ye varan fiyat indirimleri gerçekleştirmektedir. İstanbul evden eve nakliyat fiyatları eksper ekiplerimiz tarafından belirlenmektedir. Ayrıca tüm ev taşıma hizmetleri için tek bir fiyat verilmektedir. Ekstra bir ücret talebin de bulunulması asla söz konusu değildir. İstanbul evden eve nakliyat firmamız birbirine yakın olan ilçeler, semtler ve mahalleler için ise araç yakıt ücreti almamaktadır. Sektör de bulunan merdiven altı nakliye şirketleri, sigortalı taşımacılık adı altında müşterilerini kandırmaktadır. Firmamız ise sigortalı nakliye hizmetini anlaşmalı kasko şirketleri üzerinden vermektedir. Yine istenilen tüm ilçelere parça yük taşıma, ofis taşıma, asansörlü nakliye gibi hizmetler sigortalı bir şekilde verilmektedir. Ayrıca firmamız İstanbul Ankara ve İzmir arası günlük taşımacılık desteği de sunmaktadır.
Evden eve nakliye fiyatları eşya sayıları üzerinden hesaplanmaktadır. 3+1 bir daire ile 1+1 bir dairenin taşıma maliyeti birinden farklıdır. Önder nakliye şirketi, öncelikle talep edilen adreslere eksper ekibi yönlendirmektedir. Tüm eşyalar incelenmekte ve ardından taşıma güzergahı belirlenmektedir. Evden eve nakliyat fiyatları genel olarak hizmet içeriğine göre değişmektedir. Örneğin bazı müşterilerimiz sadece araç desteği alırken bazıları ise anahtar teslim ev taşıma desteği talep etmektedir. Bu nedenle de evden eve nakliye fiyatları hizmet şekline göre değişmektedir. Firmamız ise her daim ucuz bir hizmet vermektedir. 50 km’lik mesafeler için yüzde 40’a varan indirimler yapılmaktadır. Fiyat hesaplamaları sırasında binaların kat yüksekliği, taşıma güzergahı, yük sayısı da ön planda tutulmaktadır. Evden eve nakliyat hizmeti almak isteyen müşterilerimizin fiyatlar kadar kaliteye de önem vermeleri gerekmektedir. Örneğin ucuz ambalajlar ile paketlenen eşyalar taşıma sırasında zarar görmektedir. Montaj ve kurulum gibi işlemlerin özenle yapılması gerekmektedir. Önder taşımacılık ise anahtar teslim kaliteli ev taşıma hizmeti sayesin de tüm müşterilerini memnun etmektedir.
Ucuz evden eve nakliyat hizmeti almak her ne kadar avantajlı görünse de işin sonunda daha büyük maddi zararlar ile karşılaşılmaktadır. Çok ucuz fiyatlar ile hizmet veren firmaların kalite anlayışı bellidir. Bu işin ortalama bir maliyeti vardır. O nedenle de olması gerektiğinden kat ve kat ucuz fiyatlar ile hizmet veren firmalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ucuz evden eve nakliye şirketlerinin birçoğu k3 belgesi almamaktadır. Yine bu tür şirketlerin ofisi ve taşıma izni bulunmamaktadır. Nakliye sırasında yaşanacak olan bir sorun karşısın da bir muhatap bulmakta oldukça zordur. Firmamız ise 25 senedir ev taşıma sektörün de faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler garantili ve güvenli bir şekilde verilmektedir. Ayrıca Önder ucuz evden eve nakliyat şirketimiz, nakil öncesinde müşterilere sözlü ve yazılı bir şekilde taşıma sözleşmesi sunmaktadır. Dolasıyla da müşterilerimizin en ufak bir güvensizlik yaşaması engellenmektedir.
Şehir içi evden eve nakliye hizmeti almak isteyen müşterilerimize 3 saat içerisin de ekip yönlendirilmektedir. İstanbul içi tüm semt ve ilçelere asansörlü şehir içi taşımacılık hizmeti verilmektedir. Bünyemiz de bulunan asansör sistemleri sayesinde hizmet maliyetleri büyük oran da düşmektedir. Şehir içi evden eve nakliye firmamız tekli koltuklar, kanepeler, beyaz eşyalar ve tek tük eşyalar için parça eşya taşıma hizmeti vermektedir. Sizde hemen Önder şehir içi evden eve nakliye şirketi ile iletişime geçerek detaylı fiyat bilgisi alabilirsiniz. Ayrıca ambar yükleri, çeyiz sandıkları, çelik kasalar, para kasaları, antika eşyalar bünyemiz tarafından profesyonel bir şekilde nakliye edilmektedir. Tonajlı yükler, teknolojik makineler ile araçlara yerleştirilmekte ve ardında sabitlenmektedir. Firmamız iş güvenliğine ayrı bir önem vermektedir.
Advertorial
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Ankaragücü 15 15
18. Gençlerbirliği 14 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 16 21
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 15 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Real Betis 17 20
10. Cádiz 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Elche 14 16
17. Eibar 16 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12