İstanbul elektrik kesintisi!7 ocak hangi ilçelerde elektrik kesilecek
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. 7 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜNDEM 07.01.2021, 04:14
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ocak Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
ARNAVUTKÖYNO: 2911844
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgelerinde 07/01/2021 00:00:00 - 07/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911861
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgelerinde 07/01/2021 02:00:00 - 07/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911037
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI, OMURTAK sk bölgelerinde 07/01/2021 04:00:00 - 07/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ARNAVUTKÖYNO: 2911844
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgelerinde 07/01/2021 00:00:00 - 07/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911861
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgelerinde 07/01/2021 02:00:00 - 07/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911037
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI, OMURTAK sk bölgelerinde 07/01/2021 04:00:00 - 07/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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