İstanbul Eczacı Odası’ndan

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, internet üzerinden satılan takviye ilaçlarını test ettiklerini, kendilerine gelen ürünlerinin hepsinin sahte olduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş, Sarıalioğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Soybaş’ın köşesinin ilgili kısmı şöyle:



İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Her yıl mevsim dönümlerinde vitamin ve gıda takviyelerine talep artardı ancak bu yıl geçen yıllara oranla inanılmaz bir artış var. Öyle ki firmalar ürün yetiştiremiyor” diyor. Sarıalioğlu tam da buraya bir parantez açıyor ve bu talebin fırsatçıları devreye soktuğunu belirterek “Piyasada kalmayan, tükenen bir ürün. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 3-5 kat fiyata internette satışa çıkmış. Ürünler orijinal mi belli değil. Hemen firmaları arıyoruz. ‘Hani yoktu elinizde bu takviyeler, internette satıyorsunuz’ diyoruz ‘O satılanlar bizim ürünümüz değil’ diyorlar. Test etmek için farklı internet sitelerinden ürün sipariş ettik. Gelen ürünlerin hepsi sahte çıktı. Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyorlar” uyarısında bulunuyor.

Eczacının ‘Piyasada yok’ dediği bir ürünü ‘İnternette var’ demenin büyük hata olduğunu anlatan Sarıalioğlu “Bedeli sağlığınız olabilir. Çünkü bir ürün eczanelerde yoksa internette olamaz. Varsa o ürün yüzde 99 sahtedir. Bandrol ve son kullanma tarihinin gerçek olup olmadığını ayırt edemezsiniz. Sağlık Bakanlığı birçok internet sitesine erişimi engelledi ancak sahtekârlar başka isim ile yeniden ortaya çıkıveriyor. Burada görev vatandaşa düşüyor. Doktor ya da eczacıya danışmadan vitamin ve gıda takviyesi almayın. Özellikle de kronik hastalığı olanlar. Yan etkileri zararınıza olabilir” diyor.

