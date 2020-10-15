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İstanbul depremi sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama
Avcılar merkezli 3.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" dedi.
GÜNDEM 15.10.2020, 20:54
İstanbul'da saat 16.55 sıralarında Avcılar merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 4.8 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem özellikle Esenyurt ve Avcılar gibi kıyı ilçelerde hissedildi.
Yer Bilimci Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı ğzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.
Depremin derinliği ise 4.8 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem özellikle Esenyurt ve Avcılar gibi kıyı ilçelerde hissedildi.
Yer Bilimci Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı ğzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.
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