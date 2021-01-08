İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi!
Türk Telekom, İstanbul dahil 6 ilde 2 gün boyunca internet kesintisi yapacak.
GÜNDEM 08.01.2021, 02:26
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İşte Türk Telekom tarafından yapılacak internet kesintinin yaşanacağı il ve ilçeler;
-İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
-Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
-Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
-Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
- Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
-Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
-İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00 -Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
İşte Türk Telekom tarafından yapılacak internet kesintinin yaşanacağı il ve ilçeler;
-İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
-Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
-Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
-Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
- Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
-Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
-İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00 -Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
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