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İstanbul Boğazı’nda sis etkisini gösteriyor
İstanbul'da sabah saatlerinin ilk ışıklarında ortaya çıkan sis İstanbul Boğazı’nda etkili oldu.
GÜNDEM 04.12.2020, 09:10
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Özellikle İstanbul Boğazı üzerinde etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Şehir Hatları ise sis dolayısıyla birçok seferini iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan, boğaz üzerinde ve Çamlıca Camii üzerinde drone ile görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşların ise zaman zaman zorluklar yaşadıkları görüldü. Sis bazı yerlerde görüş mesafesini de zaman zaman düşürdü.
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