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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor: Gemi geçişleri askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, etkili olan sis nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındı.

GÜNDEM 05.12.2020, 10:37
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor: Gemi geçişleri askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğun olarak etkisini göstermeye başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce gemi geçişleri çift yönlü kapandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
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